Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROBLEMATREVISO «La carenza di medici di famiglia è un fardello. Scontiamo una programmazione sbagliata a livello nazionale. Adesso dobbiamo lavorare assieme, superando le tensioni, in modo da trovare delle soluzioni a livello organizzativo per il bene dei cittadini». È questo il primo obiettivo di Roberto Rigoli, il padre dei tamponi rapidi per il coronavirus, appena nominato direttore sociosanitario dell'Usl della Marca. Ieri c'è...