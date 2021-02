L'INTERVENTO

TREVISO «Ci sono nuovi isolamenti di pazienti con la variante inglese del coronavirus nel nostro territorio. Stiamo aspettando a lavorare con l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie per valutarne la diffusione. Mentre per quanto riguarda le altre varianti, la sudafricana e la brasiliana, per il momento non abbiamo segnalazioni». Il quadro è fatto da Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia dell'ospedale di Treviso e coordinatore di tutti e 14 i laboratori del Veneto. A livello generale sono già state riconosciute numerose varianti. Ma tutti gli occhi sono puntati su quelle che preoccupano di più. Soprattutto quella sudafricana e quella brasiliana. L'obiettivo è provare ad arginare la loro diffusione sul nascere. Martedì si aprirà nella Marca la campagna vaccinale anti-Covid partendo dagli ottantenni, cioè dai trevigiani nati nel 1941. E nello stesso giorno proprio da Treviso prenderà forma una nuova rete di monitoraggio dedicata alle varianti, che poi verrà allargata a tutto il Veneto.

Dottor Rigoli, siamo davanti a una corsa contro il tempo per riuscire a vaccinare quante più persone possibile prima dell'eventuale diffusione di nuove varianti anche nella Marca?

«Il virus meno circola, meno cambia. Di contro, più circola, più aumenta la possibilità di mutazioni. È quindi evidente che se la popolazione viene vaccinata, il virus gira in modo meno importante e si riducono i rischi legati alle varianti. Questo è matematico».

È possibile che i vaccini non coprano le diverse varianti?

«Sono in corso degli studi per valutare la reale capacità di copertura. E i dati preliminari sono confortanti. Non si può escludere che i pazienti vaccinati che sviluppano un'alta risposta a livello di anticorpi siano coperti anche per le altre varianti».

Restando proprio sulle varianti, come si cercano per provare a bloccarle il più velocemente possibile?

«Da martedì inizieremo a usare a Treviso dei kit in biologia molecolare che attraverso lo stesso tampone ci permetteranno non solo di evidenziare l'eventuale positività del soggetto ma anche di far emergere nel giro di un paio d'ore l'eventuale presenza di una delle varianti del coronavirus. Nascerà di fatto una rete di monitoraggio veloce delle varianti, che verrà progressivamente allargata all'intero Veneto. Il tutto sempre con il riferimento unico dell'Istituto zooprofilattico per gli approfondimenti e per le conferme».

Su chi verranno usati questi kit che consentono anche la ricerca delle varianti?

«L'idea è di impiegarli nei casi di cluster caratterizzati da contagi numerosi e rapidi. Così come su persone che tornano da Paesi dove c'è un'alta incidenza delle varianti verso le quali è rivolta l'attenzione. Si parte seguendo i link epidemiologici. E non è l'unica novità sul piano dello screening».

Cioè?

«C'è una nuova frontiera per i test a basso costo. A breve inizieremo a usare dei tamponi rapidi che possono essere trasportati in laboratorio, dove è possibile un'analisi seriale, e che permettono di fare subito l'approfondimento in biologia molecolare. Se una persona è positiva al rapido, in sostanza, non dovrà più fare un altro tampone. L'efficienza dei test è già stata dimostrata dal professor Mario Plebani (direttore del dipartimento di Medicina di laboratorio dell'azienda ospedaliera di Padova, ndr). E' stata avviata la procedura per acquistarli attraverso Azienda Zero. L'obiettivo è usarli direttamente nei Covid Point».

La riapertura delle superiori la preoccupa? Dal 22 febbraio, in particolare, torneranno il presenza il 75% degli studenti, che per la Marca vuol dire tornare a muovere 30mila ragazzi al giorno.

«Abbiamo già riscontrato un aumento dei casi di positività in quelle fasce d'età. La preoccupazione c'è. Ma anche la riapertura delle scuole rappresenta un test. Vedremo l'andamento dei contagi tra una ventina di giorni».

