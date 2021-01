IL BILANCIO

MOTTA DI LIVENZA «Mi complimento con i miei cittadini per il modo in cui stanno affrontando questo periodo, con senso di responsabilità e ragionevolezza. Ma le pecore nere ci sono dappertutto ed è innegabile che la timidezza delle restrizioni attualmente in vigore non permettono un vero e proprio controllo del territorio come ampiamente lamentato dal nostro Prefetto. Il vero nodo alla fine si riduce a questo». Lo ha spiegato in una lunga nota il sindaco di Motta Alessandro Righi che prende la palla al balzo per parlare dell'opportunità di controlli generalizzati e per segnalare come i contagi a Motta siano fortunatamente in calo. Almeno per il momento. Il sindaco, come più volte specificato, non rende noti i dati per motivi di privacy. Ma segnala l'andamento. «Ferma restando la grave situazione pandemica nazionale che stiamo vivendo, a Motta non ci sono situazioni anomale da segnalare o tali da richiedere particolari ulteriori restrizioni. Nella nostra realtà il dato è calato. Con la presenza di un ospedale e di una casa di riposo, e confrontato con i dati noti degli altri comuni e con ciò che sta accadendo in tutta la nazione, mi permetto di dire che al momento la situazione è tutt'altro che fuori controllo nel nostro territorio».

REGOLE DISATTESE

Ma resta la difficoltà di intervenire nei confronti di chi non rispetta le regole mettendo a repentaglio anche gli altri. Perchè se da una parte le regole sono chiare, dall'altra sono chiari anche i limiti dei controlli. «Le autorità sanitarie e civili stanno lavorando costantemente per monitorare ed arginare l'emergenza in corso. Sono state date delle regole a livello nazionale, regionale e, quando richiesto, anche a livello comunale. Regole che purtroppo limitano la nostra libertà, ma necessarie unicamente per fronteggiare l'emergenza sanitaria». E le regole a Motta sono seguite? «Il comportamento dei mottensi fin qui è stato buono e responsabile, ad eccezione delle solite pecore nere». Righi si riferisce a quanti continuano a girare per il paese con la mascherina abbassata, magari parlottando in centro con altre persone, creando assembramenti con continuità. Capita non così raramente e se ne parli parecchio anche via social. Si sprecano gli episodi di chi viene preso a male parole quando chiede di indossare la mascherina in maniera corretta. Anche ieri c'è stato chi ha raccontato di essersi preso un vaffa... da chi girava in pieno centro con la mascherina sotto il mento o mentre in centro parlava con un conoscente, magari anch'egli con la mascherina indossata in maniera errata.

CONTROLLI DIFFICILI

«Non possiamo sottovalutare la situazione e gettare al vento tutti i sacrifici fin qui fatti. I controlli vengono effettuati nella misura in cui le leggi ci mettono nelle condizioni di farlo. In questo momento estrema vicinanza della cittadinanza a tutti quei mottensi e veneti che stanno combattendo tra le mura domestiche e negli ospedali questo virus e dico loro che il nostro ipegno resterà immutato fino alla fine di questa battaglia. Ma dovremmo essere dotati di possibilità di intervento più incisive».

Gianandrea Rorato

