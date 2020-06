CONSORZIO PRIULA

TREVISO Un maxi sconto da due milioni di euro complessivi sulla bolletta dei rifiuti per le imprese in difficoltà per l'emergenza Covid. Il Consiglio di bacino Priula vara il piano di sostegno alle utenze non domestiche dei 49 comuni trevigiani associati, costrette a sospendere l'attività durante la serrata. Ad esempio, un determinato ristorante che, in base alle fatture dell'intero anno scorso, nei due mesi di lockdown avrebbe dovuto pagare 663 euro, beneficerà di una riduzione di 572 euro, pari all'88%. Un certo bar dovrà versare 123 euro, invece di 615 euro, ovvero l'81% in meno. Un negozio in centro a Treviso avrà un taglio del 28%, mentre un albergo del 12%. E così via.

IL CRITERIO

«Chi aveva una tariffa più alta, perché utilizza più servizi, avrà una riduzione in proporzione più elevata», spiega Paolo Contò, direttore del Priula. Il criterio base, infatti, è stato quello di premiare le ditte più virtuose nella differenziata. Dunque, verrà innanzitutto azzerata la tariffa per tutti i servizi di raccolta legati ai rifiuti riciclabili: carta, umido, vetro-plastica-lattine e vegetale, ma anche per i servizi a richiesta, come l'accesso all'EcoCentro, la raccolta manuale del cartone e degli imballaggi in plastica. Per il secco non riciclabile, il taglio della quota variabile è automatico: se non si svuota il bidone, non si paga. Non verranno conteggiati nemmeno gli svuotamenti minimi e non solo per il periodo di lockdown, ma per tutto l'anno. Inoltre verrà ridotta del 25% anche la quota fissa legata alla superficie dei locali. A tutto ciò si aggiungono i provvedimenti già in essere: dalla proroga di trenta giorni delle scadenze di pagamento delle fatture senza more o interessi, alla possibilità di versamenti a rate o di dilazioni con piani personalizzati senza oneri supplementari. Secondo le stime dell'organismo, i diversi sgravi adottati valgono in totale tra 1,7 e 2,2 milioni di euro.

AUTOCERTIFICAZIONE

Come detto, rispetto alle 28mila utenze non domestiche per le quali Contarina, braccio operativo del Priula, effettua la raccolta, la maggior parte degli sconti è destinata alle imprese che hanno dovuto sospendere l'attività nel lockdown. Saranno le ditte stesse ad autocertificare la durata dello stop. «Oggi è il tempo del sostegno, poi, in seguito, verrà anche il tempo dei controlli», ribadisce Contò, in occasione della presentazione del programma, ieri a Santa Caterina, a Treviso. L'intero pacchetto, a partire dal parametro del non distribuire a pioggia ma premiando chi è in maggiore difficoltà, è stato messo a punto in seno al tavolo permanente tra consiglio, multiutility e associazioni imprenditoriali della provincia. Proprio la metodologia del confronto per arrivare a soluzioni condivise hanno ribadito gli esponenti del mondo economico costituiscono il valore aggiunto dell'operazione. «Le proposte individuate con le associazioni di categoria conferma Giuliano Pavanetto, presidente del Priula - rappresentano un aiuto vero e concreto per le nostre aziende, di cui i sindaci terranno conto per approvare le tariffe 2020. L'obiettivo comune è di superare la crisi senza precedenti che ci ha colpito a causa dell'emergenza sanitaria».

M.Z.

