IL PIANO

TREVISO Il piano anti-assembramenti per la ripresa delle lezioni in presenza alle superiori è pronto. Ieri c'è stato l'ultimo incontro tra la Prefettura, l'ufficio scolastico di Treviso, la Provincia e Mom, l'azienda dei bus e delle corriere. Il ritorno a scuola dopo l'Epifania avverrà per gradi. Dal 7 al 16 gennaio tornerà in presenza il 50% dei quasi 40mila studenti delle superiori. Nella settimana successiva si salirà al 75% con orari d'ingresso scaglionati: alle 8 e alle 9 a Treviso e Lancenigo e alle 8 e alle 10 nelle scuole delle altre città. E dal 25 gennaio si andrà a regime con il 75% dei ragazzi in presenza, con ingressi tra le 8 e le 9 a Treviso e Lancenigo e ingresso unico nelle scuole delle altre città. La società del trasporto pubblico locale sta chiudendo accordi con le aziende di autotrasporti private per mettere in campo 80 mezzi aggiuntivi, dato che il limite di capienza di bus e corriere resta al 50% a causa dell'emergenza coronavirus. Nel caso dovesse servire, si potrà salire fino a 120 mezzi privati.

L'ENIGMA DEL COLORE

Su tutto, però, pende la spada di Damocle del colore della regione. Se dopo le vacanze di Natale il Veneto dovesse ritrovarsi in zona arancione, infatti, le scuole superiori resterebbero in didattica a distanza. E l'applicazione del piano condiviso ieri slitterebbe a data da destinarsi. «La situazione è questa. Speriamo che non ci comunichino eventuali cambi di colore solo nella sera del 6 gennaio. Il nostro compito, comunque, è di farci trovare pronti spiega Giacomo Colladon, presidente di Mom dal 7 al 16 gennaio non ci saranno particolari problemi. In questi giorni tornerà in classe il 50% dei ragazzi. Una quota in linea con il limite di capienza dei mezzi, pari appunto al 50%. Saranno sufficienti una ventina di macchine in più per rispondere alle richieste». Il servizio dei bus e delle corriere sarà di fatto una riedizione di quanto visto lo scorso settembre. Di pari passo verrà rafforzata la presenza di personale di terra: saranno quasi 60 gli addetti (poco meno di 40 dipendenti di Mom) incaricati di presidiare le stazioni e le fermate per scongiurare assembramenti. Poi le cose diventeranno più complesse. «Nella settimana dal 18 al 23 gennaio si salirà al 75% di presenze con orari d'ingresso differenziati continua il presidente risponderemo con l'entrata in servizio di un'ottantina di mezzi di società private. Stiamo stringendo gli accordi proprio in questi giorni. Questo periodo ci permetterà di valutare al meglio tutte le esigenze, dato che al momento stiamo facendo i calcoli su delle supposizioni rispetto all'utilizzo dei mezzi pubblici. E dal 25 gennaio si andrà a regime con orari differenziati a Treviso e Lancenigo (alle 8 e alle 9, ndr) e ingresso unico per le scuole delle altre città. Se sarà necessario potremo arrivare a schierare fino a 120 mezzi aggiuntivi, ma questo lo vedremo in base all'esperienza delle prime due settimane e mezzo».

LA SPESA

Per poter contare su 120 mezzi privati, Mom dovrà sborsare quasi 500mila euro al mese. Una prospettiva tutt'altro che banale davanti alle attuali incertezze. «Speriamo di non rimanere con il cerino in mano conclude Colladon ricordo che fino a questo momento abbiamo visto solo una parte della quota di 1,9 milioni di euro inizialmente stanziata per coprire i mancati introiti e poi usata per la proroga degli abbonamenti non usufruiti nel periodo di lockdown. Per il potenziamento dei servizi ci sono stati solo gli 800mila euro messi sul piatto dalla Regione. Adesso ci viene chiesto un ulteriore sforzo. Noi facciamo la nostra parte, ma bisogna tenerne conto». Il prossimo tavolo si riunirà in Prefettura dopo la ripresa delle lezioni. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione in presa diretta. Sempre ammesso che le attività in presenza non vengano bloccate prima.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

