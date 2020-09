L'INTERVISTA

TREVISO «Abbiamo assegnato praticamente tutte le supplenze annuali. Domani avremo il quadro definitivo delle rinunce. Di seguito procederemo con una nuova convocazione per coprire le cattedre rimaste libere. Ci saranno altri quattro giorni di attesa. Ma contiamo di chiudere definitivamente il quadro delle nomine entro venerdì. Poi si potrà andare a regime». Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico di Treviso, fa il punto della situazione dopo la scelta degli istituti comprensivi del capoluogo, in accordo con il Comune, di posticipare l'avvio dei rientri pomeridiani negli asili, alle elementari e alle medie a causa della mancanza di insegnanti. I tempi ora sembrano segnati. Venerdì si chiuderà la partita delle supplenze annuali. Dopodiché le scuole potranno coprire i buchi rimasti pescando direttamente dalle graduatorie di istituto. Se non ci saranno altri intoppi, a Treviso i rientri pomeridiani partiranno il 5 ottobre. Altrimenti slitteranno di un'altra settimana.

Barbara Sardella, come mai non è stato possibile organizzare da subito i rientri?

«L'unico problema che vediamo è quello delle rinunce. Abbiamo assegnato quasi tutte le supplenze annuali. In particolare alle elementari: su 430 cattedre, al momento ne sono rimaste scoperte solo 16. Il punto è che alcuni insegnanti potrebbero aver rinunciato a prendere servizio, attendendo la chiamata per il sostegno dalle graduatorie a incrocio».

Perché un supplente che ha già un incarico dovrebbe rinunciare cercandone un altro?

«Ci possono essere mille motivi personali. O magari dovuti alla distanza. E può aver inciso anche il fatto che oggi la supplenza nel sostegno dà dei punti spendibili in ogni classe di concorso. Domani, comunque, avremo il quadro definitivo delle rinunce. Poi andremo a coprire i posti rimasti liberi».

Molti genitori pensano che tali procedure andavano chiuse prima.

«Le tempistiche sono nazionali. Non le decidiamo noi. Ovviamente capiamo tutti i problemi di organizzazione che le famiglie devono affrontare. Considerata la situazione, però, e non vuole essere una giustificazione, abbiamo già fatto un buon lavoro assegnando praticamente tutte le supplenze. Se poi ci sono dei docenti che rinunciano, non possiamo metterli in croce».

C'è molta attesa anche per il possibile utilizzo nelle scuole dei tamponi rapidi per il coronavirus. Secondo l'Usl è l'unica via per ridurre il numero di sezioni costrette in quarantena. A fronte di uno studente positivo, verrebbero subito testati tutti i compagni di classe. E se questi si rivelassero negativi, la sezione non verrebbe isolata.

«Sarebbe la soluzione migliore, visto anche che i casi stanno aumentando. Attendiamo però un provvedimento in questo senso da parte della Regione o del ministero. Se arriverà, informeremo i dirigenti scolastici. Dopodiché potremo procedere chiedendo la necessaria autorizzazione ai genitori degli alunni e degli studenti. Prima di tutto, però, serve il via libera».

Mauro Favaro

