IL BILANCIO

TREVISO La Terapia intensiva del Ca' Foncello torna ad assistere un paziente positivo al coronavirus. Dopo alcune settimane di tregua, il settore intensivo dell'ospedale di Treviso ha accolto un 60enne proveniente dalla Macedonia sottoposto a ventilazione meccanica. L'uomo si era rivolto al pronto soccorso nei giorni scorsi a causa di sintomi sempre più pesanti collegabili proprio a un'infezione da Covid-19. Inizialmente era stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive. Il tampone ha poi confermato la diagnosi. Nel giro di poche ore le sue condizioni sono peggiorate. Tanto da rendere subito necessario il trasferimento in Terapia intensiva. «In base a quanto ricostruito fino ad ora, il paziente era tornato da poco dalla Macedonia spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca e nel trevigiano non ha avuto particolari contatti con nessuno». Di conseguenza, almeno per il momento, l'indagine epidemiologica legata al caso non è stata allargata oltre l'ambito familiare. Ma non c'è solo questo ricovero. Nella giornata di ieri 9 persone risultate positive al coronavirus sono state trasferite negli ospedali trevigiani: 7 al Ca' Foncello, tra i quali soprattutto stranieri che hanno sviluppato dei sintomi, oltre ai due anziani provenienti dalla casa di riposo di Spresiano, e due nell'ospedale di comunità di Vittorio Veneto.

IL FRONTE

Il totale dei pazienti Covid positivi ad oggi ricoverati negli ospedali della provincia è così salito a 18: 16 a Treviso e 2 a Vittorio Veneto. Sempre ieri sono emersi altri 46 contagi. La maggior parte, 32 positività (27 anziani e 5 operatori), è collegata all'allargamento del focolaio esploso nella casa di riposo Villa Tomasi di Spresiano. A questi si sono poi aggiunte 8 persone che hanno scoperto di essere state contagiate dal coronavirus dopo il tampone di controllo eseguito al rientro nella Marca in seguito a un periodo di vacanza trascorso in Croazia o in Sardegna. E altre 6 persone che si sono sottoposte all'esame per l'insorgenza di alcuni sintomi classici, a partire da una leggera febbre.

IN PRIMA LINEA

Con questi numeri il trevigiano resta in prima linea sul fronte Covid-19. Due terzi dei 60 contagi emersi ieri in tutto il Veneto arrivano proprio dalla Marca. Ad oggi sono 822 i trevigiani che stanno combattendo contro l'infezione da coronavirus. La maggior parte è senza sintomi e si trova in isolamento domiciliare. Nel conto si fa sentire in particolare il focolaio collegato all'azienda di macellazione di polli Aia di Vazzola. Solo qui è stato evidenziato il contagio di 178 lavoratori, più un'altra quarantina di persone tra familiari e amici. Nel frattempo si è ormai spento il focolaio che era esploso nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Serena, dove sono rimasti solo quattro migranti positivi. Adesso, però, si è acceso un altro focolaio: quello della casa di riposo di Spresiano. In ogni caso, comunque, ormai da parecchi giorni il trevigiano sta contando più di un terzo di tutti i casi attualmente positivi presenti in Veneto, che si attestano a 2.432. (mf)

© riproduzione riservata

