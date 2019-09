Ricoveri, urgenze, visite, parti i numeri record del Ca' Foncello

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BILANCIOTREVISO La sanità della Marca è sempre più Treviso-centrica. Al Ca' Foncello aumentano i ricoveri, se ne sono contati oltre 800 in più in un solo anno; sale il numero dei parti, con 76 neonati in più; e il pronto soccorso sfonda quota 100mila accessi nell'arco di dodici mesi, per un aumento di oltre 3.200 richieste di aiuto. Gli altri ospedali trevigiani, invece, registrano una serie di segni negativi, ad accezione dell'attività nei settori dell'emergenza urgenza. A livello generale, inoltre, c'è un'esplosione delle visite...