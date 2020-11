SECONDA ONDATA

TREVISO Si inizia a scorgere una piccola luce in fondo al tunnel, pur con tutte le cautele del caso. I contagi da Covid stanno registrando un lieve rallentamento. Lo conferma anche il calo degli isolamenti: 413 trevigiani sono usciti dalla quarantena nelle ultime 24 ore. E adesso si apre la settimana più difficile per gli ospedali. Sembra un controsenso, ma non lo è. Perché si deve tener conto del periodo tra il contagio e lo sviluppo dei sintomi. La cosiddetta incubazione. Il risultato è che nei prossimi giorni all'interno dei reparti si vedrà il colpo di coda dell'ultima esplosione delle positività. In altre parole, in seguito al picco dei contagi, arriverà anche il picco dei ricoveri. Si tratta dell'onda lunga, la più dura da superare. Gli ospedali si ritroveranno più che mai sotto pressione. Quanto durerà? Le previsioni dicono che si potrà vedere un primo alleggerimento del numero di ricoveri verso la fine della settimana. Bisogna stringere i denti per riuscire a scollinare. «I casi positivi ora stanno rallentando. Come previsto dal presidente Luca Zaia, siamo nel punto più alto dei contagi spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca prevediamo di registrare il picco dei ricoveri negli ospedali nel giro di quattro giorni. Cioè a metà settimana. Forse prima di altre province, ma non dobbiamo scordarci che nel trevigiano siamo partiti con un po' di anticipo rispetto ad altri territori a fare tamponi in modo importante».

I NUMERI

Ad oggi sono quasi 11.300 i trevigiani che stanno combattendo contro il Covid. L'aumento dei ricoveri è già evidente. Gli ospedali della Marca stanno ospitando 422 pazienti positivi. Compresi 25 in terapia intensiva: 15 a Treviso, 5 a Conegliano, 3 a Vittorio Veneto e 2 a Montebelluna. Proprio l'ospedale di Montebelluna è quello più in difficoltà. Al momento conta 106 pazienti positivi (oltre ai due in rianimazione, 14 sono in area semi-intensiva). «Qui sono rimasti complessivamente 15 posti liberi», fa i conti Benazzi. È partendo da questi numeri che l'Usl si è preparata per affrontare l'onda lunga dei ricoveri nei prossimi giorni. «In questo periodo vediamo molte persone arrivare in ospedale, soprattutto di sera. Montebelluna sta rispondendo anche all'area di Castelfranco, dove l'ospedale è Covid-free. Contiamo di alleggerire la pressione aprendo l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene entro la fine di questa settimana. Nella notte di sabato, inoltre, abbiamo trasferito 7 pazienti nel reparto Covid dell'ospedale di Oderzo, che conta 20 posti letto, per scongiurare il rischio di dover ridurre servizi al Ca' Foncello. A breve dovremmo riuscire a chiudere gli accordi per allestire due nuovi reparti Covid sfruttando alcune strutture isolate delle case di riposo». In cima all'elenco ci sono le strutture delle Opere Pie D'Onigo di Pederobba e del centro servizi Tomitano e Boccassin di Motta di Livenza.

L'ORGANIZZAZIONE

Si lavora al massimo per assorbire il colpo di coda della seconda ondata. L'Usl ha previsto di poter arrivare fino a 362 letti Covid: quasi il 30% dei 2.239 posti disponibili in tutti gli ospedali trevigiani. I margini ci sono. Ma bisogna anche considerare che strutture come il San Camillo, uno dei due Covid Hospital assieme a Vittorio Veneto, non riesce a dare il contributo visto durante la prima ondata. L'Usl sperava di poter contare su 100 posti letto. A causa della carenza di personale, ad oggi si è fermi a 26 letti occupati. Per questo l'ex Guicciardini di Valdobbiadene, con i suoi primi 30 posti letto che potrebbero salire a 60, diventa ancora più importante. Verrà riattivato a giorni grazie a 12 infermieri in pensione. Ora si cercano gli operatori. Poi si potrà partire.

Mauro Favaro

