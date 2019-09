Riccati senza spazi «Noi abbandonati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODOTREVISO «Siamo costretti ad arrangiarci. Ci sentiamo abbandonati. Non ci resta che stringerci, organizzando un sistema interno di rotazione delle classi per sfruttare anche i laboratori». Luisa Mattana, preside del Riccati, spende parole rigonfie di amarezza dopo l'ultimo incontro in Provincia. L'ipotesi di allargarsi nel campus di San Pelajo è naufragata. Ieri dal Sant'Artemio le hanno proposto tre aule aggiuntive nella sede del Giorgi della Ghirada per accogliere gli oltre cento nuovi iscritti al Riccati. Lei si è presa 24 ore per...