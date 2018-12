Ricatti dei Casalesi: il 7 gennaio Iozzino in Procura a Trieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CASALESI NELLA MARCATREVISO Aspetta la fissazione dell'udienza di Riesame l'imprenditore Francesco Salvatore Iozzino, il 56enne di Resana, ritenuto l'uomo dei Casalesi nel Nordest. Secondo gli inquirenti era lui a tessere le fila dei ricatti per recuperare i soldi di quelli di giù che il broker Fabio Gaiatto, aveva perso con investimenti sbagliati in Slovenia. Intanto però ha una certezza. Il 7 gennaio, come chiesto dal suo legale Massimiliano Bissi, sarà ascoltato dai pm antimafia di Trieste. «Iozzino -ha spiegato l'avvocato Bissi-...