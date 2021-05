Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

AL VIATREVISO Il momento è giunto, a Treviso riparte finalmente il nuoto. Dal 15 maggio, infatti, alle Piscine comunali di Viale Europa riprenderanno alcune attività natatorie di nuoto libero e in abbonamento sia all'interno della vasca climatizzata copri-scopri da 25 metri (per un massimo di 28 persone contemporaneamente in acqua), così come nella vasca olimpionica esterna da 50 metri. Invariati gli orari per nuoto libero e abbonamenti:...