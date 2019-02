Reparto senza medici: «Presenteremo ricorso al Tar»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOTREVISO Il reparto senza medici non è ancora stato inaugurato. Ma ha già scatenato il finimondo. L'Usl della Marca punta ad aprire entro fine mese un'area con 20 posti letto gestiti direttamente dagli infermieri. «Presenteremo subito un ricorso al Tar. Al cento per cento annuncia Adriano Benazzato, segretario regionale dell'Anaao, sindacato dei medici sui pazienti ricoverati in un reparto di soli infermieri, chi farebbe la diagnosi e chi deciderebbe la terapia? Sono per legge prerogative esclusive dei medici. E di chi sarebbe la...