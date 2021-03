SANITA'

TREVISO Il primo reparto Covid riaperto all'inizio della settimana nell'ospedale di Montebelluna è già mezzo pieno. Dopo i contagi, stanno aumentando anche i ricoveri. L'Usl della Marca aveva riattivato in via prudenziale 24 posti letto al San Valentino. Più tre di Terapia intensiva. E ieri sera, come indica il bollettino regionale, si contavano già 14 pazienti Covid positivi ricoverati: 13 nel reparto ordinario e 1 in Rianimazione. Anche il Covid Hospital di Vittorio Veneto, fino a pochi giorni fa riferimento proprio per la zona di Castelfranco e Montebelluna, si sta via via riempiendo. Al momento è arrivato ad accogliere 90 pazienti Covid positivi: 81 nei reparti ordinari e 9 in Terapia intensiva. Di pari passo, l'azienda sanitaria ha chiesto all'ospedale San Camillo di Treviso, già Covid Hospital, di riaprire un reparto con 36 posti letto. In questo caso, però, prima di procedere è necessario rivedere la convenzione. Nelle ultime ore c'è stato un confronto tra Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, e suor Lancy Ezhupara, direttrice amministrativa del San Camillo. «Come già dimostrato, non ci tiriamo indietro davanti all'emergenza mette in chiaro suor Lancy ma i termini del nuovo impegno sono ancora da valutare».

ORAS: FOCOLAIO SPENTO

L'Oras di Motta di Livenza, intanto, si è messo alle spalle il focolaio che aveva preso forma nel reparto di Cardiologia. Alla fine sono emersi 9 contagi: otto pazienti e un operatore che non si era vaccinato. «Oggi riapriremo i ricoveri, non più solo per i pazienti post Covid spiega il direttore sanitario Guido Sattin consideriamo il focolaio definitivamente chiuso». Proprio l'Oras, poi, dovrebbe vedere le prime vaccinazioni anti-Covid tra i pazienti ricoverati in ospedale. Si punta a immunizzare una cinquantina di persone che fanno riferimento al settore della riabilitazione neuromotoria e delle gravi cerebrolesioni. «Auspichiamo che possa essere vaccinata anche una parte dei familiari dice Sattin c'è una grande sensibilità da parte dell'Usl. Questo consentirebbe di facilitare le visite in un contesto particolarmente delicato».

IL VOLONTARIATO

Il mondo del volontariato, invece, è ancora in attesa. Da Volontarinsieme - Csv hanno già inviato all'Usl un elenco di 1.500 volontari impegnati nei trasporti sociali e di altri 500 volontari che operano con gli oltre 300 ospiti dei 44 centri sollievo per Alzheimer. «Fino a questo momento non ci sono state risposte» sottolinea il presidente Alberto Franceschini.

Mauro Favaro

