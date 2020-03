REPARTO CHIAVE

TREVISO Si può tirare un respiro di sollievo. Il primario della Geriatria, Massimo Calabrò, può tornare a lavorare nel reparto blindato del Ca' Foncello. I medici dell'equipe ancora in servizio salgono così a quattro su 13. Sempre meno di un terzo della pianta organica. Ma almeno l'unità ha ritrovato la sua guida. Nei giorni scorsi Calabrò aveva sviluppato dei sintomi simil influenzali. Dopo l'esplosione dei contagi da coronavirus proprio nel suo reparto, il pensiero era immediatamente corso al nuovo virus cinese. Mercoledì mattina si è sottoposto al test. E l'esito per fortuna è stato negativo. «Il primario è a casa da alcuni giorni per una patologia influenzale» precisano dall'Usl della Marca. Ora può rientrare in reparto. Non è necessario alcun isolamento precauzionale. Resta il fatto che la Geriatria è allo stremo. I medici rimasti in servizio devono rispondere a tutte le richieste. Il lavoro è enorme. «Il reparto è in fase di svuotamento» sottolineano dall'Usl. L'obiettivo ora è spostare tutti gli anziani: le persone asintomatiche verranno messe in isolamento domiciliare e quelle con problemi più complessi, positive al virus cinese, trasferite negli spazi del nuovo ospedale di comunità, nel padiglione davanti all'ingresso principale del Ca' Foncello, che verrà di fatto trasformato in un reparto coronavirus.

Nella Marca, intanto, le persone contagiate sono salite a 108. Dodici in più nel giro di 24 ore. E ci sono 38 pazienti ricoverati positivi al nuovo virus. In un solo giorno si sono contati 13 nuovi ingressi. «Le 12 nuove positività riguardano tutte soggetti provenienti dal domicilio, affetti da infezioni virale e sintomatici, che hanno evidenziato positività al coronavirus -specificano dall'Usl della Marca- nessuno di questi pazienti versa in condizioni critiche, né necessita di supporto intensivo. Sono stati ricoverati in isolamento in diversi reparti del Ca' Foncello, a seconda delle rispettive patologie». Non sono tutti in Malattie infettive, quindi. L'ospedale di Treviso si sta organizzando ricavando degli spazi isolati all'interno dei vari reparti. Era successo lo stesso in Otorinolaringoiatria, dove una paziente era risultata positiva al coronavirus. Ma a quanto pare in questo caso il trasferimento in una stanza singola è scattato troppo tardi, dato che ieri un altro paziente ricoverato nello stesso reparto è risultato positivo. Le condizioni dei due pazienti che si trovano in Terapia intensiva, infine, uno a Treviso e uno a Conegliano, sono stabili. (mf)

