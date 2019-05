Reparti sotto organico è scontro medici-Usl

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL NODO TREVISO Ospedali in rivolta. Medici, infermieri, operatori e veterinari sono sul piede di guerra contro la carenza di personale, i carichi di lavoro eccessivi e gli stipendi bassi. E' la prima volta che uniscono le forze. Hanno il sostegno di tutti i sindacati, meno la Cisl. E con le assemblee di ieri è stata ufficialmente aperta l'agitazione. «Se non avremo risposte dalla Regione mette in chiaro Ivan Bernini, segretario Fp-Cgil faremo scattare uno sciopero della sanità pubblica prima del 25 maggio». Ma l'Usl non ci sta e replica...