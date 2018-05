Renosto porta lista numero sette

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Enrico Renosto ha ormai sciolto ogni riserva: presenterà una sua lista a sostegno di Mario Conte. E sarebbe la settima formazione in un centrodestra che inizia ad essere molto affollato.La nuova compagine si chiamerà Lista Renosto-Udc e avrà come simbolo un grande scudocrociato, concesso proprio dall'Udc. Praticamente ultimata anche la scelta dei nomi: questa mattina i 32 candidati firmeranno l'accettazione della candidatura, poi si passerà alla presentazione ufficiale. La settimana lista però non è ancora ufficiale: «Per me, a oggi, le...