Renosto: «Attenzione, il malessere è esplosivo»

L'INCONTROTREVISO «Vi è un forte malessere generale che arriva in alcuni casi all'incazzatura profonda fino anche ad una certa depressione: persone sole, anziani, disoccupati, che pagavano ad esempio 110 euro di affitto si sono trovati affitti di 420 dalla sera alla mattina, un altro da 70 euro a 210, in media dal doppio al triplo dell'affitto». Enrico Renosto, ex consigliere comunale e voce di molti cittadini di Santa Bona, è preoccupato. Ieri sera ha partecipato a un incontro spontaneo in via Bianchini tra affittuari delle case Ater. Al...