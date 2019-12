Relazione Pums, vertici Mom irritati

Ai vertici della Mom, l'imbarazzo è palpabile. La relazione di autovalutazione raccolta dai tecnici del Pums dopo aver incontrato i rappresentanti della società (come si legge nell'introduzione) sta creando non pochi problemi. Nelle due paginette dedicate al trasporto pubblico, vengono sottolineati alcuni aspetti che rischiano di creare frizioni con Ca' Sugana. Due su tutti: la constatazione che i parcheggi in centro non incentivano per niente l'uso del mezzo pubblico per chi deve arrivare in città e l'affermazione che agire sulla leva tariffaria del parcheggio - quindi aumentando il costo della sosta - sarebbe uno stimolo a utilizzare di più l' autobus. I vertici, dal presidente Giacomo Colladon in giù non hanno gradito. La questione parcheggi è delicata e la Mom non ha intenzione di avviare un braccio di ferro con Ca' Sugana su questo campo. Quindi certe considerazione andavano ponderate meglio e, soprattutto, condivise prima di essere infilate in un documento pubblico. Domani è in programma un consiglio d'amministrazione della società dove, tra gli altri argomenti, si parlerà di questa relazione e del comportamento tenuto da chi ha risposto alle domande.

