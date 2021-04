Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

REGOLAMENTITREVISO Non è possibile realizzare parcheggi o aree verdi come oneri di urbanizzazione perché mancano spazi? Bene. Dalla scorsa settimana il privato intenzionato a investire su un immobile, o su un'area urbanistica complessa da rivitalizzare, può semplicemente pagare gli oneri invece che realizzare opere collaterali. E quanto incassato dal Ca' Sugana, verrà convogliato in un capitolo di bilancio con cui finanziare opere...