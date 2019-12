Regionali, per la Lega anche Azzolini

ELEZIONI

TREVISO La corsa è cominciata. Magari non ufficialmente, sicuramente sotto banco, ma la conta dei possibili candidati alle prossime elezioni regionali è in pieno svolgimento. Nel centrodestra Lega e Fratelli d'Italia sono già alle prese con le operazioni di scrematura, mentre Forza Italia si dibatte tra molti dubbi. Nel centrosinistra occhi puntati sul Pd, dove si parla molto di una candidatura a governatore di Laura Puppato - che la diretta interessata non smentisce ma premette che l'unica condizione possibile per la sua discesa in campo è avere uno schieramento unito - e massima attenzione alle nuove liste in arrivo da Italia Viva di Renzi al movimento di Calenda.

LEGA

Nel Carroccio si parte da una certezza: la riconferma dei candidati uscenti. Detto questo il toto nomi impazza. Tra lista ufficiale della Lega, Lista Zaia e la lista degli amministratori (sempre che all'ultimo momento non venga deciso di non farla) ruotano molte ipotesi. Tra gli uscenti sono date per certe la candidatura di Riccardo Barbisan, Gianpiero Possamai, Alberto Villanova, Silvia Rizzotto e Sonia Brescacin. Molto probabilmente si ripresenterà anche Federico Caner, consigliere regionale al Turismo uscente. Poi le new entry. Nelle liste del Carroccio potrebbe trovare posto l'ex sindaco di Mogliano Giovanni Azzolini. Sono poi date per certe le candidature dell'attuale sindaco di Montebelluna Marzio Favaro, dell'ex sindaco di Motta e assessore provinciale Paolo Speranzon e dell'ormai ex presidente di Asco Piave Stefano Busolin. In rampa di lancio anche l'ex sindaco di Codogné Roberto Bet, Paolo Mares, già primo cittadino a Castelcucco e Mauro Dal Zilio di Quinto. Infine si parla con una certa insistenza di Marco Serena, primo cittadino di Villorba.

FRATELLI D'ITALIA

In FdI la novità è il nome dell'avvocato trevigiano Fabio Crea. Sarebbe lui il rappresentante dell'area che fa riferimento all'ex eurodeputato Remo Sernagiotto, inizialmente indicato come candidato e adesso uscito di scena. Restano molto probabili le candidature del vicesindaco di Valdobbiadene Tommaso Razzolini, il coordinatore provinciale Sandro Taverna, Marina Aliprandi, Nicole Bessega, Barbara Gardeman, Barbara Haas consigliere comunale a Villorba, Simone Colapietra, e l'ex sindaco di Vedelago Paolo Quaggiotto. Qualcosa potrebbe cambiare se, come pare, nel collegio trevigiano dovesse candidarsi anche l'assessore Elena Donazzan.

FORZA ITALIA

Tra gli azzurri c'è ancora molta incertezza. Subito dopo le feste, ai primi di gennaio, è in programma una riunione del direttivo per fare il punto su lista e possibili candidati. Al momento di nomi ne girano pochini, tra cui quello del consigliere provinciale Emanuele Crosato o del trevigiano Davide Acampora.

PD

Tra i democratici trevigiani le candidature, vere o presunte invece fioccano. Detto della Puppato, che viene data come sicura in lista e addirittura in prima fila per essere schierata anche come candidata presidente, al momento l'unica vera certezza è data dalla riconferma del consigliere uscente Andrea Zanoni. È lui il punto di riferimento dell'area ambientalista. Precisato che ancora non ci sono state riunioni ufficiali, al momento i possibili candidati sembrano essere: l'ex sindaco di Silea Silvano piazza che cinque anni fa rimase fuori dal consiglio regionali per una decina di preferenze; Maria Rosa Barazza, vicesindaco di Cappella Maggiore dopo esserne stata sindaco per due mandati, nome forte del Pd nella Sinistra Piave; Alberto Cappelletto, sindaco di San Biagio e Alberto Dus, già candidato sindaco a Vittorio Veneto. C'è poi l'incognita di Silvio Calò, che alle Europee ha ottenuto un buon risultato. In tanti vorrebbero una sua candidatura anche per le regionali.

Paolo Calia

