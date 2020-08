I CANDIDATI

TREVISO C'è stata la fila ieri all'ufficio elettorale del Tribunale: è iniziato il rito del deposito delle liste, che si concluderà oggi, momento che dà ufficialmente il via alla campagna elettorale. Le sorprese non sono mancate, come la candidatura a sorpresa di Domenico Losappio, consigliere comunale del gruppo misto e già candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, nella lista Daniela Sbrollini Presidente. Un simbolo che comprende quattro movimenti: Italia Viva, Psi, Civica per il Veneto e i Repubblicani. Losappio è entrato in quota della civica, mentre per il Psi ci sono Stefania Aresta, la più giovani in lista con i suoi 29 anni, e Andrea Minello, 42 anni, insegnante di Villorba.

CORSA CONTRO IL TEMPO

Una delle prime ad arrivare in tribunale è stata Simonetta Rubinato, che è riuscita nella vera impresa di presentare liste con suo nom (Veneto per le Autonomie) e simbolo in tutte le province. Sei i candidati inseriti in quella trevigiana: la stessa Rubinato come capolista, poi Mirco Feston, ex sindado di Zero Branco; Sivia Breda; Francesco Cavasin; Anna Iseppi, Mario Libralato. Nessun problema anche per Fratelli d'Italia: la squadra era stata decisa da tempo, la raccolta delle firme è filata via liscia e i nove nomi depositati senza particolari scossoni. Confermate tutte le anticipazioni della vigilia: l'avvocato Fabio Crea capolista, poi un volto notissimo nell'opitergino come Marina Aliprandi Marchetto; Tommaso Razzolini, recordman di preferenze alle ultime comunali; Barbara Gardiman, Cristian Rossetto, Barbara Haas, Luigi Susin, artigiano che ha iniziato da mesi la campagna elettorale a tambur battente; Deborah Rebecca Lorenzon e l'ex coordinatore provinciale Sandro Taverna. Depositate anche le liste della coalizione di centrosinistra a sostegno di Mirco Lorenzon. I Verdi per L'Europa schierano: Elisa Casonato; Adelino Andreuzza, già Consigliere Comunale a Carbonera; Lucia Ammendolia; Carlo Casagrande di Vittorio Veneto, Ingegnere, candidato indipendente esponente dei movimenti civici; Eugenia Fortuni, già Candidata alle Elezioni Europee dell'anno scorso; Giovanni Colombo oordinatore dei Verdi della Castellana; Isabella Scortegagna; Luca Saccone, già Candidato alle scorse Elezioni Europee; Ilaria Torresan. Oggi il quadro completo degli scnieramenti.

P. Cal.

