Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PETIZIONETREVISO «La madre di tutte le riforme». La Lega lancia anche a Treviso la raccolta firme per sostenere i referendum sulla giustizia. La campagna mobiliterà i militanti per tutta l'estate, in parallelo alla corsa per le amministrative. A proposito: se bisognerà attendere ancora qualche giorno per l'ufficialità dei candidati sindaci nei Comuni, è già sicuro che Stefano Marcon concorrerà per il secondo mandato alla guida...