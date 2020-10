LO STUDIO

TREVISO Gli uomini guadagnano in media il 40 per cento in più delle donne, gli under 30 sono pagati almeno settemila euro all'anno in meno rispetto agli altri lavoratori di età superiori. Inquadra alcune crescenti disparità la fotografia dei redditi dei trevigiani, scattata attraverso i modelli 730 presentati al Caaf Cgil di Treviso. In questa campagna 2020 (dunque, come sempre, relativa al reddito d'imposta conseguito nell'anno precedente) oltre 58mila contribuenti si sono rivolti al centro di assistenza fiscale del sindacato, che ha elaborato così 68.195 pratiche.

IL GAP

I dati confermano il gap salariale tra i generi. Non una novità (avviene lo stesso, ad esempio, anche su scala veneta), ma certo il divario appare netto: i trevigiani, in media dichiarano introiti da retribuzione per 24.048 euro anni, contro i 14.216 spettanti alle colleghe dell'altro sesso. Ovvero circa diecimila euro in più. La forbice è meno ampia, ma comunque marcata, se riferita al solo campione dei lavoratori: quasi ottomila euro di differenza, con 26.086 per i dichiaranti maschi, a fronte dei 18.217 raggiunto dalle contribuenti. Analoga la situazione rilevabile tra i pensionati, con il reddito medio degli uomini pari a 22.205 euro e quello delle donne fermo a non più di 14.353. Riguardo a queste ultime categorie, va detto che, nella Marca, gli importi sono comunque tra i più elevati registrati nel confronto con gli ex lavoratori delle altre province venete. Per corposità di assegno, infatti, i trevigiani sono preceduti solo da veneziani e vicentini, mentre le pensionate locali possono ritirare in media il cedolino più pesante a livello regionale, davanti a bellunesi e veronesi.

I GIOVANI

Oltre alle donne, a guadagnare poco sono soprattutto i giovani: nelle dichiarazioni consegnate alla struttura della Cgil da cittadini fino a trent'anni, il reddito medio indicato non super i 15.315 euro all'anno. Meglio va nelle classi anagrafiche superiori: il valore dichiarato dagli ultra sessantacinquenni (tra cui, naturalmente, figura la gran parte dei pensionati) si attesta a quota 17.505 euro, mentre nella fascia tra i 31 e i 65 anni, la cifra sale a 22.442 euro. «I dati elaborati sulla base dei modelli 730/2020 afferma Monica Giomo, amministratrice delegata del Caaf Cgil di Treviso evidenziano quanto il lavoro povero e la precarietà incidano sulla situazione reddituale di donne e giovani: fenomeni molto presenti anche nella Marca e denunciati da tempo dal sindacato. Il quadro è preoccupante, dal momento che la rilevazione effettuata si riferisce all'anno d'imposta 2019, dunque antecedente all'emergenza sanitaria e all'attuale congiuntura economica». La squadra guidata da Giomo ha lavorato finora ben 68.195 dichiarazioni presentate nel corso dell'ultima campagna fiscale nelle 17 sedi della Marca del Centro di assistenza Fiscale della CGIL. Una cifra, quella delle pratiche per il Modello 730, che nel 2020 conferma il trend positivo dell'ultimo triennio (più 529 rispetto all'anno precedente e più 786 rispetto al 2018), toccando quota 58.038 dichiaranti. Stabile, se comparata allo scorso anno, la platea degli assistiti nel capoluogo (8.298, contro 8.197 del 2019). A registrare i maggiori incrementi è il territorio provinciale con 4.555 dichiarazioni presentate dai residenti di Roncade (più 445), 6.789 modelli 730 riferiti ai contribuenti di Conegliano (più 339), mentre si attestano a 4.989 le dichiarazioni dei montebellunesi (più 297).

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA