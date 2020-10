L'EPIDEMIA

TREVISO Crescono i contagi da coronavirus. Ed esplodono gli isolamenti domiciliari. Ad oggi sono 2.548 i trevigiani costretti a casa in quarantena, tra positivi, contatti e isolamenti precauzionali. Un record. Nessun'altra provincia del Veneto ne conta di più. Si stanno registrando sostanzialmente il doppio degli isolamenti attivati nelle province di Padova e Vicenza. E ora sono stati superati anche quelli dell'area di Verona, fino a questo momento il territorio più colpito dal Covid, in termini assoluti. È l'effetto della nuova impennata dell'epidemia. Nel trevigiano ormai si viaggia a 100 nuovi contagi al giorno. Ieri sono emerse altre 99 positività. Giovedì erano state addirittura 121. La Marca ha anche il record di casi attualmente positivi. Cioè delle persone attualmente impegnate a combattere contro l'infezione da coronavirus. Sono 1.232. Il territorio di Venezia, quello più vicino, ne conta 200 in meno. Mentre le altre province sono tutte sotto quota mille. Come mai tali differenze? «Facciamo tanti tamponi», dicono dall'Usl della Marca. È vero. Compresi quelli eseguiti nel contesto dello studio sull'infettività di chi presenta una bassissima carica virale. Roberto Rigoli, direttore del centro di Microbiologia di Treviso, ha chiesto al ministero della Salute e all'Istituto superiore di sanità di poter inserire tra i negativi le persone positive al Covid con una carica virale molto bassa, considerandole non contagiose. Questo potrebbe ridurre il numero di quarantene. Si stima fino anche a un quarto. «Il virus circola molto. E con i test rapidi stiamo andando praticamente a colpo sicuro spiega Rigoli fortunatamente ad oggi i casi sono quasi tutti asintomatici. A volte vengono evidenziati solamente dei pezzetti di virus. In tali situazioni non ha molto senso isolare le persone per 14 giorni e sottoporre a tampone tutti i loro contatti stretti». Per il momento, però, scatta la quarantena per tutti. In modo indistinto.

NELLE SCUOLE

A tutto ciò si aggiungono i focolai. Quello esploso nel centro di accoglienza per richiedenti asilo dell'ex caserma Zanusso di Oderzo si è ulteriormente allargato. Qui erano state contagiate 61 persone. E i test eseguiti l'altro ieri su quelle che erano risultate negative hanno evidenziato 5 nuovi positivi su 110 ospiti e 1 nuovo positivo tra 11 operatori. Ieri, poi, sono emersi 5 nuovi contagi nelle scuole: tre alle superiori e due alle medie. In nessuna classe si è andati oltre a un singolo caso. Questo ha permesso di evitare l'isolamento domiciliare per intere sezioni: le lezioni continuano normalmente. Una prima positività è stata registrata al Duca degli Abruzzi di Treviso. Oggi l'Usl eseguirà i test rapidi sui compagni di classe del ragazzo contagiato. «Stiamo seguendo scrupolosamente i protocolli del ministero e le disposizioni regionali assicura la preside Antonia Piva fino a questo momento le lezioni sono andate avanti normalmente. Per il resto attendiamo indicazioni attuative da parte dell'Usl». Tutto dipenderà dall'esito del tamponi rapidi. Nei giorni scorsi anche il Besta ha registrato due casi positivi. Non erano ancora stati attivati i test rapidi. I ragazzi si sono sottoposti al tampone nel Covid point dell'ex dogana di Treviso. Tutti sono risultati negativi. E prima erano emerse delle positività anche al liceo Canova. Ma non è stata necessaria alcuna quarantena per le classi. Sempre ieri sono risultati negativi al primo tampone i bambini delle due classi isolate della scuola materna di Farra di Soligo. Lunedì il test verrà ripetuto. «Se tutto andrà bene, come ci auguriamo, il 15 ottobre rientreranno a scuola», spiega il sindaco Mattia Perencin.

NELLE AZIENDE

Oltre al focolaio sviluppatosi nel mondo del calcio, con 9 positivi tra le squadre del Basalghelle di Mansuè (tra questi anche un ospite della caserma Zanusso) e del Piavon di Oderzo, ci sono infine i cluster nelle aziende. Ieri ne sono stati individuati altri due: uno con 3 e uno con 5 positivi. Mentre i test eseguiti dopo il primo caso di positività al mercato ortofrutticolo di Treviso hanno escluso focolai: le cinque persone che erano entrate in contatto con il contagiato sono risultate tutte negative.

