Re delle truffe liberato. E riarrestato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOTREVISO Sono usciti venerdì pomeriggio dal carcere di S. Bona, dove erano rimasti per tre mesi in custodia cautelare, e subito si sarebbero rimessi all'opera. Ma Stefano Ramunni, 55enne pugliese considerato un vero e proprio re delle truffe, e il complice 26enne Chiramonte Tarantino, residente a Spello (Umbria) sono finiti nuovamente sotto la lente delle forze dell'ordine, che ieri pomeriggio li hanno arrestati a Genova, per poi condurli nel carcere del capoluogo ligure. IL PROVVEDIMENTOEra stato un provvedimento del gip Angelo Mascolo...