L'ALLERTAVITTORIO VENETO Trovarsi di fronte un rapinatore giovanissimo, che ti minaccia con un coltello pur di ottenere l'incasso della giornata: «Dammi i soldi o ti faccio del male». Giovedì sera, alle 19.30, è successo a una delle commesse de Il panettiere di via Canova, a Vittorio Veneto, affrontata da un 16enne, scappato con 380 euro di bottino e subito braccato. Ma in città sono tanti i commercianti che si sentono in balìa delle...