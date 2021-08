Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMETREVISO Minacciati e rapinati in pieno centro a Treviso da una banda formata da 4 giovani, tre nordafricani e un italiano. Le vittime sono due ragazzi, un 16enne e un 18enne, che sono stati bloccati martedì pomeriggio, poco dopo le 17, in via Manin, all'imbocco di piazza Duomo. La gang ha circondato i due e ha intimato loro di consegnare tutto quello che avevano. I giovani non hanno opposto resistenza, hanno messo nelle mani dei...