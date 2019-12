Rapina in strada c'è l'identikit dell'aggressore

L'INDAGINE

TREVISO Potrebbe stringersi a breve il cerchio attorno all'uomo che la sera del 23 dicembre ha aggredito una commessa che stava rientrando a casa. Smaltito lo choc per quanto accaduto, la vittima ha infatti fornito ai carabinieri di Treviso, che stanno portando avanti le indagini, un identikit della persona che l'ha colta alle spalle, strattonata, spinta a terra e lasciata sull'asfalto priva di sensi. I ricordi sono ancora confusi ma la 40enne palermitana, che vive ormai da anni a Treviso con la famiglia, sta pian piano ricostruendo quei terribili momenti dando preziose indicazioni agli investigatori per riuscire a risalire all'autore della rapina. Fondamentali saranno anche le analisi delle telecamere di sorveglianza installate nella zona: strada di Castagnole a Monigo, dove si è verificato il fatto, non è coperta nel punto dell'agguato, ma le vie limitrofe potrebbero aver immortalato la persona che si allontanava dal luogo.

LA RICOSTRUZIONE

Nei prossimi giorni dunque i militari dell'Arma, grazie ai frame delle telecamere assieme alla descrizione fornita dalla vittima, potrebbero dare una svolta alle indagini. Al momento quello che è certo è soltanto basato sul racconto della vittima. La donna, dopo essere stata soccorsa e portata in ospedale per il trauma cranico riportato nella caduta, ha raccontato che stava tornando a casa quando un malvivente l'ha attaccata alle spalle. L'intento sarebbe stato quello di rubarle la borsa. La 40enne, presa dal panico, ha resistito all'agguato. Il balordo, a quel punto, ha utilizzato la forza tirando la borsa e strattonando la donna che è caduta a terra battendo la testa sull'asfalto. Un colpo duro, che le fatto perdere i sensi.

LA DENUNCIA

Quando si è ripresa, la 40enne ha trovato la borsa poco distante da lei con ancora all'interno i soldi, la carta di credito, i documenti. Nulla era stato portato via. Probabilmente l'aggressore, preoccupato nel vedere la commessa stesa a terra, avrebbe desistito dandosi alla fuga per evitare di essere scoperto da qualche passante. Di certo c'è anche che alla scena non ha assistito nessuno e che il punto dove la donna ha raccontato di essere stata aggredita è particolarmente buio.

