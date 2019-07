Rapina in casa: incastrato dal Dna ma i giudici ordinano di rifare il test

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Avevano usato molta attenzione nel non farsi riconoscere ma uno di loro avrebbe commesso un errore: toccare con le mani nude il nastro adesivo usato per legare la loro vittima, lasciando tracce del proprio Dna. È così che gli inquirenti sono arrivati a identificare S.M., 30enne di origini kossovare come uno degli autori della rapina in casa, avvenuta nel gennaio del 2013 a Treviso ai danni della 61enne Nicolita Cadel. Ma quella che sembrava essere una prova schiacciante ha zoppicato a processo. E ieri il collegio composto dai giudici Michele...