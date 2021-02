FARRA DI SOLIGO

Si era introdotto in una azienda vitivinicola della zona e, dopo aver spintonato moglie e figlia del titolare, era fuggito portando con sé 9.400 euro in contanti che aveva trovato dentro a un cassetto negli uffici. Ieri Massimo Cremasco, un 38enne della zona, è stato condannato a tre anni e 4 mesi per rapina. Gli è andata bene, considerando che il giudice, considerati i suoi numerosi precedenti specifici, ha valutato le attenuanti generiche dandogli il minimo della pena. Il 17 dicembre l'uomo era riuscito a penetrare all'interno dell'azienda, la vitivinicola Giordano Nardi. Senza farsi notare era entrato nell'ufficio della figlia del titolare. Qui ha notato quasi diecimila euro in contanti, frutto delle vendite natalizie del Prosecco, denaro che era stato predisposto per un versamento. Cremasco ha agito velocemente: approfittando del fatto che la donna, Sabrina Nardi, era andata in bagno, li ha presi in un colpo. Quando quest'ultima è tornata ha sentito dei rumori e l'ha beccato con il denaro in mano. A questo punto il 38enne ha prima dato in escandescenze, poi l'ha spintonata tentando di fuggire. Sulla sua strada ha però incontrato la moglie del titolare, Rita Zanoni, che ha gettato a terra, procurandole alcune contusioni. Subito le due donne hanno chiamato i carabinieri di Pieve di Soligo. Grazie all'identikit Cremasco è stato fermato mentre si allontanava a bordo di una bicicletta, lungo una strada di campagna. I militari che l'hanno fermato gli hanno trovato in tasca poche centinaia di euro, di cui però il rapinatore non sapeva darne spiegazione. Era agitato e nel panico. Così i carabinieri sono riusciti a fargli confessare doveva aveva nascosto il resto dei 9.400 euro. I soldi stavano nascosti in un casolare in mezzo a un boschetto, dove il 38enne sarebbe tornato più tardi a prenderli. (de.bar.)

