Raggiunta la soglia: prima salva alle Valeri

SCUOLATREVISO Sembrava fosse impossibile raggiungere il numero minimo di iscritti. Ma le famiglie si sono mobilitate con volantini e appelli sui social network. E alla fine l'obiettivo è stato centrato. A settembre anche la scuola elementare Diego Valeri di via Olimpia, zona San Paolo, avrà la sua classe prima. All'inizio di marzo erano state raccolte solo 11 iscrizioni. Poche: per mettere in piedi una nuova sezione ne servono almeno 15. Servivano altri quattro alunni. L'istituto comprensivo Coletti aveva anche proposto ai genitori con figli...