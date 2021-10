Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(mep) Sbuca in bicicletta da una strada laterale e viene travolto da un fuoristrada: ferito un ragazzino di 11 anni. Tragedia sfiorata sabato pomeriggio a Villorba, in via Centa. Erano le 15 quando il ragazzino si è immesso in via Centa. Insieme a lui c'era un amico: in sella ai loro velocipedi stavano andando all'incontro del gruppo scout di Villorba.Hanno percorso via Ponte Canale e da lì hanno svoltato sulla strada principale. Ma...