Ragazza sorda senza insegnante «Rischia di non poter fare lezione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rischia di non poter più andare a scuola perché manca l'assistente alla comunicazione. Laura Gava, 20enne di Santa Lucia, è sorda e ha un disturbo del linguaggio. Senza l'interprete non può seguire le lezioni all'istituto superiore Magarotto di Padova, scuola specializzata per sordi. La mamma, che sottolinea l'importanza del lavoro fatto dall'istituto, ha scritto a tutti gli enti coinvolti per cercare di trovare una soluzione. Ma per il momento si è punto e a capo. La vicenda è tristemente simile a quella della bambina di 10 anni che...