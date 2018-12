Raffica di petardi fa scappare Max: «Aiutatemi a trovarlo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ALLARMERESANA I botti di Capodanno hanno fatto scappare Max, un cane maschio nato da un incrocio tra un Setter e un Golden Retriver. A metterlo in fuga, il 23 dicembre, sarebbero state delle prove di botti per la notte di San Silvestro della pirotecnica resanese di Fassina. DISPERATI«I vicini di casa mi hanno detto che dalle 18.30 hanno iniziato a sparare botti per circa un'ora - afferma trattenendo a stento le lacrime il proprietario di Max, Paride Delesto - Al mio rientro mi sono subito accorto della mancanza del mio cane e mi sono...