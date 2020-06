IL CASO

TREVISO A fine estate saranno 45 anni sempre in onda, sempre sulla frequenza 97.500, come recita un Jingle ormai entrato nella testa di ogni trevigiano. Ma quel compleanno così carico di significati, Radio Veneto Uno, unica emittente radiofonica rimasta in città, rischia di non festeggiarlo mai. E tutto per la decisione di bloccare i finanziamenti previsti per l'editoria da una legge del 1990. Radio Veneto Uno da più di 20 anni riceve la provvidenza per lo sforzo sostenuto a favore dell'informazione e della cultura. Nel corso degli anni l'emittente è stata punto di riferimento per l'informazione sportiva e per la cronaca formando decine di professionisti. E dal 2010 è diventata una realtà di respiro nazionale per la diffusione della musica classica, unica radio locale in Italia ad avere una propria orchestra e a produrre concerti ed eventi diffusi poi via radio, tv e web. Una produzione a tutto tondo, di altissima qualità, fruibile gratuitamente da migliaia di utenti.

IL NODO

La commissione che ogni anno gestisce la distribuzione dei fondi ha però deciso che può bastare così, negando il contributo per il 2018 che doveva servire a coprire il 2020. Roberto Ghizzo, fondatore, direttore e anima della radio, è riuscito a tirare avanti fino a oggi. Ma anche lui è arrivato allo stremo: «Se la situazione non cambia, entro un mese e mezzo dovrò portare i libri in tribunale». Ghizzo però non ci sta. E denuncia due ingiustizie: «A un diritto acquisito inviolabile in uno Stato di diritto e al principio costituzionale del pluralismo dell'informazione. La provvidenza che ci è riconosciuta da oltre 20 anni - spiega - improvvisamente ci è stata negata adducendo, come riportato nel verbale della motivazione, che non abbiamo i requisiti di diffusione in ambito nazionale cui alla legge 230/1990, per la quale mai abbiamo presentato domanda». Parliamo di cifre che oscillano dai 140 ai 400mila euro all'anno: «Usati per creare posti di lavoro veri, per sostenere l'informazione locale e la cultura».

LA CONTRAPPOSIZIONE

C'è chi invece continua a ricevere contributi, come Radio Radicale che Ghizzo non cita esplicitamente: «Ci battiamo perché venga rispettato il principio costituzionale che prevede la pluralità dell'informazione. Che il contributo ci spetti è stato sancito da ben due leggi, una riconosce il diritto acquisito e da tre sentenze della Corte Costituzionale che hanno dato all'informazione l'interesse generale, indirettamente protetto dall'art. 21 della Costituzione. Impossibile che il rispetto a questo principio, più volte evocato dal Capo dello Stato, serva per erogare un milione di euro al mese di contributi pubblici per il sostegno all'editoria radiofonica ad un solo soggetto, in regime di monopolio e arrivi a togliere 370mila euro all'anno ad una realtà locale con pari diritti da 21 anni. Il Capo dello Stato ha dichiarato che: l'informazione è presidio di Democrazia, sa cosa dice, parole che meritano dovuto rispetto. Il principio costituzionale del pluralismo dell'informazione non può valere solo per i contributi da un milione di euro al mese per l'ambito nazionale e non per i modesti importi usati in ambito locale per garantire seri posti di lavoro e promozione alla cultura. Ci batteremo. Intanto abbiamo inviato diffida alla commissione».

Paolo Calia

