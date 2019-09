Radames, tornato boss dopo 30 anni di carcere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BANDITOTREVISO Si è fatto trent'anni senza battere ciglio. Senza mai aprire bocca, senza tradire o collaborare con le forze dell'ordine, a differenza di tanti altri protagonisti della malavita che hanno operato in Veneto durante gli anni della Mala del Brenta. Quella di Radames Marietto Major, 66 anni, capoclan dei giostrai trevigiani, è una vita da bandito. Alla quale è sempre rimasto fedele. Anche quando è tornato in libertà, dopo aver espiato 30 anni di detenzione per reati che vanno dal sequestro di persona alle rapine a mano...