Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ALLARMECONEGLIANO Dopo Contarina anche Savno lancia l'allarme in vista di domani: il 15% degli addetti alla raccolta rifiuti non è in possesso del Green pass, «ma il numero potrebbe non essere definitivo in quanto altri lavoratori potrebbero astenersi all'ultimo dall'attività». Nei giorni scorsi l'azienda, come legittimato dal Decreto Legge dell'8 ottobre, aveva chiesto ai proprio dipendenti di indicare se fossero o meno in possesso del...