«Rabbiosi e codardi, vivono staccati dal mondo reale»

TREVISO «I comportamenti devianti dei giovani di oggi non sono sempre legati a disturbi psicologici o a delle patologie. In molti casi si tratta di azioni di ribellione alle regole e all'autorità, tipiche dell'adolescenza, che sono sempre esistite. Il problema è che oggi i giovani non sono in grado di capire le conseguenze dei loro gesti». Parola dello psicologo e psicoterapeuta trevigiano Jacopo Lodde, che con gli adolescenti lavora da anni e conosce bene i meccanismi che provocano e regolano le cosiddette bravate, che spesso però dovrebbero essere definite come atti vandalici o semplicemente reati contro il patrimonio o la persona.

Nove volte su dieci alla base c'è la rabbia. Ma anche una massiccia dose di codardia. Non a caso si parla di gang, di branco. «I giovani tendono a uscire dalla loro individualità, il più delle volte scarna e priva di grandi virtù, trovando coraggio nel gruppo - continua Lodde - È una reazione comune a chi non ha una percezione efficace di sè e non ha ancora trovato un proprio posto. In una personalità che deve ancora formarsi del tutto, è facile che l'Io bambino, capriccioso e infantile, prevalga. E a seconda della distanza dall'io genitoriale e dal rispetto delle regole si traduce in violenza, prima di tutto contro se stessi per l'incapacità di elaborare il fatto di non restare impuniti». Sul punto lo psicologo Lodde non transige: «Non si possono sempre medicalizzare eventi e tentativi maldestri di farsi notare: i giovani non devono ritagliarsi il ruolo perenne di paziente ma hanno bisogno di imparare il significato di punizione. Sembra che non abbiano idea di cosa sia il loro tribunale interno».

Un altro aspetto fondamentale riguarda il ritorno personale delle azioni. Nell'era di internet i giovani vengono bombardati da imprese estreme, le più disparate, filmate e messe in rete. Il passaggio dal virtuale al reale è dunque più automatico. «Quando vedono una cosa online - afferma Lodde - è facile che scatti l'emulazione. Il più delle volte si tratta di richieste di aiuto per un senso di abbandono che i ragazzi non riescono a colmare se non salendo alla ribalta delle cronache per acquistare popolarità. È il loro modo per certificare la propria esistenza non avendo altri modi per farlo. La ricerca di adrenalina non nasce con i millennial, come non sono di recente costituzione la sfida e l'istinto di supremazia tra fazioni. Di nuovo c'è la possibilità di essere più visibili attraverso la rete, raggiungendo le persone non per meriti scolastici o sportivi, che costano fatica, ma attraverso quelle che una volta venivano chiamate bravate. Le cause sono molteplici, così come le possibili soluzioni. Una su tutte la punizione: deve tornare a essere chiaro che chi sbaglia paga. Solo così i giovani potranno capire che esiste una conseguenza rispetto a quello che fanno. E non sempre è utile cercare una spiegazione ai loro gesti con categorie diagnostiche».

Giuliano Pavan

