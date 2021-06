Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(M. F.) Tutto è pronto per la terza rotatoria lungo l'asse della Noalese. Il comune di Quinto ha dato l'ok al progetto che manderà definitivamente in pensione l'incrocio di Quinto all'altezza del ristorante IlGambero, tra la stessa Noalese, via Boiago e via Nogarè, dove gli aerei passano a bassissima quota per poi toccare la pista del Canova. «I lavori partiranno a breve. E contiamo che si possano concludere entro la fine di quest'anno»...