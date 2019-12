«Qui tra malaria e trafficanti libanesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Preferisco scrivere qualche riga per esprimere il mio desiderio di rendere nota una situazione personale che in questo momento è giunta ad un secondo tempo di una partita da subito difficile e combattuta ogni giorno per un obiettivo non ancora raggiunto. Infatti, da sempre, la mia intenzione non è mai stata rivolta ad un risultato finale di successo personale od alla ricerca di un benessere economico superiore a quello che mi avesse consentito di arrivare tranquillo a fine mese... Essendo figlio del mini boom economico dei nati nel 62, mi...