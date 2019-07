«Qui arriva a un metro e 30»: social fra rabbia e ironia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE DENUNCETREVISO Erba alta. Nei parchi, nelle rotonde, lungo le piste ciclabili, sui cigli della strada. Non serve andare alla ricerca col lanternino, soprattutto adesso che i social velocizzano la comunicazione anche per immagini. E di immagini, con commenti spesso ironici, se non rabbiosi, i social ne sono pieni. Perchè alla fin fine lo sfalcio dell'erba, dove non incide sulla sicurezza, e se parliamo di visibilità nelle rotonde o lungo le strade il problema si pone, rappresenta comunque una rilevante questione estetica. «Guardate...