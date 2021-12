«Ho sentito un botto. Ero in casa e sono uscito. Il corpo esanime della donna era a circa 30 metri dall'auto. Sono poi arrivate le ambulanze e la polizia locale. La strada è rimasta bloccata per un paio d'ore. Non so chi fosse la donna ma mi hanno detto che è deceduta sul colpo». A parlare è R.F. che abita a pochi metri dal luogo dell'impatto. Non sembra ci fossero testimoni oculari ieri mattina verso le 9 quando Daniela Narder aveva quasi terminato di attraversare le strisce pedonali all'altezza del civico 48 di via Distrettuale. Il Suv che proveniva da Conegliano in direzione Mareno di Piave non le ha lasciato scampo. «Conosco la persona che l'ha investita, abita a poche centinaia di metri da qui. Mi spiace anche per lui, sono sicuro che sarà distrutto dopo una tragedia del genere. È una persona anziana e prima di andare in pensione ha sempre fatto l'imprenditore agricolo. Probabilmente non correva forte ma dicono che non l'abbia vista e infatti non ci sono segni di frenata sulla strada. - aggiunge - Questa è una strada pericolosa e anch'io quando esco cerco di stare molto attento». Yan Pang è la cameriera del bar Nonno Tenno che si trova a circa 200 metri dal luogo dell'incidente: «Sono stati i clienti ad avvertirmi dell'incidente. Mi spiace molto per la signora e la sua famiglia, morire così è davvero terribile».

