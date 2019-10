Questa mattina l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'imam Hossain Shahadat, 23 anni, comparirà questa mattina davanti al gip Margherita Brunello per l'interrogatorio di garanzia. Assistito dai legali Fabrizio Daga e Raffaella Ruffato, dovrà difendersi dalle pesanti accuse di maltrattamenti su minori. I suoi legali hanno studiato le dieci pagine dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere, dove è scritto nero su bianco come l'imam, incastrato dalle telecamere e dalle cimici ambientali installate nella moschea, abbia picchiato i suoi piccoli studenti.Hossain viveva con la moglie...