QUINTO

130 milioni di vecchie lire come risarcimento stabilito a fine anni 90 dal cosiddetto tribunale dei rom e versato dalla famiglia dell'uomo che aveva avuto una relazione con la moglie di Ercole Hudorovic. È così che, secondo la sezione Misure Cautelari della Corte d'Appello di Venezia, il nomade 60enne sarebbe riuscito ad acquistare il terreno di via Crò Durigon nel 2016 gli venne confiscato con altri beni, alcuni appartenenti anche ad altri familiari tra cui il fratello Adriano, su disposizione della Procura di Treviso. E per questo i giudici veneziani, accogliendo l'istanza del difensore Andrea Zambon, hanno disposto la revoca della confisca e la restituzione dell'appezzamento di terra. Quei 130 milioni di lire decisi dal kris, il tribunale Rom, non bastarono a lavare l'affronto e l'amante venne ucciso. Ercole Hudorovic fu condannato a 17 anni per omicidio, pena ridotta in appello perché, scrissero i giudici nelle motivazioni il disvalore morale del gesto non venne interpretato come tale dal soggetto, che commise il fatto in risposta a una grave offesa ricevuta.

DENARO PULITO

Ma si tratta comunque di denaro di provenienza lecita sufficiente a giustificare come si sia potuto permettere l'acquisizione del terreno con soldi puliti. A chiedere la confisca era stato il pm Mara De Donà che, a seguito di una indagine della Finanza, aveva fatto mettere i sigilli a un patrimonio di quasi 200mila euro tra auto, conti correnti, case e il terreno di via Crò Durigon. L'ipotesi degli inquirenti era quella di un tesoro accumulato dagli Hudorovich con una lunga serie di truffe. Nel mirino era finito soprattutto Adriano Hudorvic, il re degli zingari di cui, per la Procura trevigiana, il fratello Ercole sarebbe stato solo un prestanome. La confisca aveva passato il vaglio del Tribunale di Treviso e un primo giudizio della Corte d'Appello ma non quello della Cassazione, che lo scorso maggio aveva decretato la nullità per difetto di motivazioni e rispedito tutto di nuovo alla Corte d'Appello.

LA TESTIMONIANZA

Punto centrale la testimonianza di un uomo, estraneo alla comunità Rom, che poteva confermare la circostanza dei 130 milioni di lire che, insieme al reddito percepito a fine anni 90 da Ercole Hudorvic e dai figli sarebbero poi stati usati per acquistare il fondo. «La dichiarazione del testimone - scrivono la sezione Misure Cautelari di Venezia - pare sufficientemente precisa poiché fa riferimento a un fatto specifico confermato dalla condanna di Ercole Hudorivic per omicidio». E aggiungono: «Non pare corretta la valutazione per cui a togliere credibilità al testimone risultasse ignoto come questo fosse venuto a conoscenza della vicenda; dati i poteri del Tribunale si poteva effettuare un approfondimento istruttorio».

Denis Barea

