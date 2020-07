BOTTA E RISPOSTA

TREVISO «Se l'amministrazione non cambia passo nella politica urbanistica, rischiamo che anche le torri dell'Appiani finiscano tra i buchi neri». Luigi Calesso, riferimento di Coalizione Civica per Treviso, lancia una provocazione. Che, però, dà il metro dell'urgenza del problema degli immobili degradati o abbandonati in città.

COALIZIONE CIVICA

Il gruppo ha contato 124 di quelli che definisce buchi neri, pubblici e privati. Negli ultimi otto anni ne sono stati recuperati 29, compresi quelli rimessi in sesto con fondi di associazioni o gruppi di privati: l'ex Actt, l'ex Filt, l'ex caserma Piave e le ex scuole Cantù. Ma non basta. Nell'elenco appena stilato ci sono palazzo Scotti, l'ex Banca d'Italia, l'ex Sommariva, l'ex Aci in piazza San Pio X, l'ex Turazza. Stesso discorso per le case vuote: «Solo nel comune di Treviso sono quasi 5mila» aggiunge Calesso. Nel tempo si sono persi in particolare i servizi pubblici. Mentre gli edifici commerciali sono cresciuti soprattutto per l'arrivo di grandi catene internazionali dell'abbigliamento. «Serve un disegno complessivo da parte dell'amministrazione, che non si limiti ad assecondare le volontà dei privati spiega Coalizione, oggi più che mai bisogna favorire i recuperi e le ristrutturazioni. Non abbiamo solo bisogno di fermare il consumo di suolo, ma anche di evitare che vengano realizzate nuove costruzioni già autorizzate, andando a trattare con le proprietà. L'unica strada per incentivare i recuperi è ridurre la possibilità di costruire nuove strutture. Fino a quando si potrà costruire su nuove aree è chiaro che il recupero degli immobili esistenti rimarrà sempre in secondo piano. Senza contare che nuove costruzioni, oltre all'aspetto ambientale, avrebbero solo l'effetto di svalutare l'esistente e di creare un danno economico ai trevigiani». «È necessario ricreare un tessuto sociale attraverso la creazione di nuovi servizi continua altrimenti si continuerà a perdere l'interesse a venire in città, con il risultato di far vivere il centro solo dalle 8 alle 20 e di trasformare i quartieri in dormitori».

LA DIFESA

Il sindaco Mario Conte è d'accordo sui principi generali. E coglie la palla al balzo per contrattaccare. «Ringrazio il leader dell'opposizione per aver fatto una fotografia impietosa della città che come amministrazione abbiamo ereditato tira le fila il primo cittadino. Siamo in carica da due anni, compresi i quattro mesi di emergenza Covid. È chiaro che questi problemi nascano da prima. Non capisco se Calesso, volontario politico dell'amministrazione Manildo, abbia voluto fare un mea culpa o darmi una pacca di incoraggiamento conclude. Ricordo comunque che non siamo stati fermi: abbiamo sbloccato il master plan dell'aeroporto, la nuova cittadella sanitaria è in arrivo, ci sarà la riqualificazione dell'ex caserma Salsa, intervento da 40 milioni. C'è la riqualificazione dell'hotel Carlton, la nuova stazione delle corriere, altri 3 milioni per il Bailo. E non è finita». Mauro Favaro

