Quasi 38 gradi nella castellana. E oggi salirà ancora

VALORI RECORDTREVISO Sta procedendo tutto come da copione: caldo martedì, molto caldo ieri, caldissimo oggi e per gran parte della giornata di domani. Nella Marca le temperature potrebbero localmente sfiorare o toccare i 39 gradi. Per il mese di giugno un valore davvero elevatissimo. Ieri i termometri hanno già sfiorato i 38 nella castellana, sono andati quasi ovunque sopra i 35, toccando i 36 anche nel capoluogo. Il tutto accompagnato da valori di umidità non ai massimi livelli ma neppure sufficientemente bassi da togliere la sensazione di...