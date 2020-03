L'EPIDEMIA

TREVISO Quasi mille contagiati dall'inizio dall'epidemia. Tante nella Marca le persone risultate positive al Covid19, il virus che sta terrorizzando tutto il mondo e che con la giornata di ieri ha fatto segnare un nuovo brusco aumento in provincia di Treviso: 115 i nuovi casi, il massimo finora registrato nell'arco di appena 24 ore. Nei giorni precedenti erano stati segnalati 98 e 96 contagi in più, ma non si era mai raggiunta quota 100. E il picco, stando alla stragrande maggioranza delle proiezioni, è ancora ben lontano. L'andamento dell'epidemia si può leggere confrontando i dati degli ultimi sei giorni: solo martedì 17 marzo i contagi erano 543, circa la metà di oggi. Poi a botte di 70 al giorno i pazienti positivi sono saliti a 700 giovedì, per poi raggiungere una media di circa 100 nuovi casi al giorno, arrivando ieri sera a quota 979 persone infette nella Marca. Oggi di sicuro verrà sfondata quota mille. In Veneto ce ne sono di più solo a Padova (1.225, Vo' esclusa) e Verona (1.069), che negli ultimi giorni sta subendo una crescita esponenziale per un probabile collegamento con il focolaio lombardo.

I DECESSI

Anche nel fine settimana il virus ha mietuto delle vittime. Cinque i decessi nelle ultime ore, due dei quali avvenuti al Ca' Foncello di Treviso, uno a Conegliano, uno a Castelfranco e uno a Vittorio Veneto (anche su quest'ultimo si stanno attendendo ulteriori accertamenti clinici). Il bilancio complessivo sale così a 66 pazienti deceduti nel Trevigiano dall'inizio della pandemia: 44 a Treviso, 3 a Oderzo, 7 a Conegliano, 2 a Vittorio Veneto, 6 a Castelfranco e 2 a Montebelluna. Al conteggio si aggiungono altri due pazienti residente in provincia, spirati nei giorni scorsi agli ospedali di Bassano e di Belluno, dov'erano stati trasferiti in seguito a un primo ricovero a Castelfranco e Conegliano. I cinque decessi di ieri, fa sapere l'Usl della Marca, hanno riguardato tre donne di circa 80 anni, un 90enne con patologie pregresse e un 56enne veneziano, Valter Antonello, ricoverato in terapia intensiva a Treviso e proveniente dall'ospedale di Mestre. Si tratta del più giovane paziente morto nell'Usl 2 con il coronavirus. Antonello, ingegnere jesolano, era stato fra i primi ad essere colpiti dal Covid19 nell'Usl di San Donà. Pochi giorni fa era mancato anche suo padre Rufino, 87 anni, ricoverato all'ospedale dell'Angelo.

TERAPIA INTENSIVA

Un dato confortante arriva dalle terapie intensive. I posti di rianimazione occupati negli ultimi sei giorni sono aumentati di sole 10 unità. Erano 28 martedì scorso, sono arrivati a 37 nella giornata di ieri. C'è di certo un collegamento con l'alto numero di decessi fra la popolazione anziana, ma il sistema, al momento, anche dopo l'attivazione del covid hospital di Vittorio Veneto e l'aumento dei posti letto di terapia intensiva al Ca' Foncello, sembra reggere. A Trevi sono 22 le persone ricoverate in terapia intensiva. A Conegliano 11 mentre a Montebelluna 6. I pazienti ricoverati in area non critica sono invece saliti 304 (23 in più rispetto a sabato), mentre hanno rallentato fortemente le dimissioni, 89 in tutto, solo una in più rispetto all'ultimo bollettino. C'è cauto ottimismo però nel personale medico che sta sperimentando gli effetti, su alcuni pazienti, del farmaco tocilizumab, somministrato per ora a circa una dozzina di malati. Sul fronte delle persone in isolamento (positivi o in contatto con persone contagiate), sono ad oggi 1.856 i trevigiani costretti a casa per impedire l'ulteriore diffusione del contagio.

CLUSTER DIFFUSO

Il virus ormai circola liberamente. Nelle scorse settimane l'azienda sanitaria aveva lavorato molto per gestire al meglio focolai come quelli esplosi nel reparto di Geriatria del Ca' Foncello, nel gruppo di anziani che giocava a carte tra Orsago, San Fior e Cordignano, e tra i ballerini che avevano avuto contatti con il festival di tango organizzato a fine febbraio in un hotel di Ferrara. Adesso le cose sono cambiate. Ricostruire tutti i collegamenti epidemiologici è diventato praticamente impossibile. «Molti pazienti arrivano direttamente dal territorio è trapelato dall'Usl della Marca ormai non si può più parlare di specifici focolai».

