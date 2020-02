L'ORGANIZZAZIONE

TREVISO Numeri da record per la Quarta chirurgia dell'ospedale di Treviso. Si curano i pazienti e, allo stesso tempo, si formano nuovi camici bianchi. Proprio così. Da una parte ci sono 315 interventi al fegato eseguiti in un solo anno e dall'altra sette specializzandi e cento studenti della facoltà di Medicina dell'Università di Padova che ogni giorno assistono alle varie attività. Sono gli effetti della riorganizzazione del reparto diretto da Giacomo Zanus. «Nell'ultimo anno è stato potenziato l'organico, sono state acquisite tecnologie chirurgiche di ultimissima generazione e c'è stata la partecipazione a progetti di ricerca internazionali spiega il primario questo sforzo riorganizzativo globale, reso possibile dalla disponibilità della Regione e del direttore generale dell'Usl, ha consentito alla Quarta chirurgia di raggiungere molteplici obiettivi».

I NUMERI

A partire dall'applicazione estensiva della chirurgia mini-invasiva e dallo sviluppo di nuove tecniche per il trattamento dei tumori del fegato. I numeri parlano chiaro. In poco più di un anno sono stati eseguiti 315 interventi, con l'esecuzione di 369 procedure di chirurgia nell'ambito del fegato, delle vie biliari e del pancreas. «Le attività sono state portate avanti attraverso una collaborazione quotidiana con le unità di Anestesia e rianimazione, Gastroenterologia, Medicina 1 e 2, Oncologia, Anatomia patologica, Radiologia e Ginecologia specifica Zanus alla chirurgia epato-biliare e pancreatica, inoltre, si associa la chirurgia oncologica addominale comprensiva, tra le varie procedure, di oltre 130 resezioni di colon e 20 resezioni gastriche nel corso del solo 2019». Tutto questo senza mai perdere di vista la formazione di nuovi medici.

IL PROGRAMMA

«La Quarta chirurgia, fedele alla mission universitaria, non è solo assistenza ma anche formazione e didattica ricorda il primario quasi cento studenti del quinto e del sesto anno del corso di laurea dell'Università di Padova frequentano regolarmente lezioni e corsi di didattica frontale e sul campo assistendo quotidianamente all'attività di reparto e di sala operatoria. Contemporaneamente, sono operativi sotto il profilo assistenziale e chirurgico sette specializzandi, che stanno completando in corsia e in sala operatoria il loro programma di formazione in vista della possibile assunzione nei nostri ospedali. Il programma formativo, alla luce del recentissimo accordo tra Regione e Università, consentirà di preparare e inserire i futuri chirurghi che avranno il compito di compensare i problemi di organico, dovuti a carenze nella programmazione nazionale conclude Zanus ma l'Università a Treviso vuol anche dire Terza Missione. E cioè l'apertura verso la società civile, il contesto socio-economico e l'imprenditoria che nella figura della presidente di Assindustria, Maria Cristina Piovesana, ha dimostrato grandissima sensibilità mettendo a disposizione fondi per l'acquisizione di tecnologia per la sala operatoria e, in un prossimo futuro, borse di studio per i giovani ricercatori, già attivi presso la nostra struttura, impegnati in collaborazioni sia nazionali e che internazionali».

Mauro Favaro

