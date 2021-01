L'INTERVISTA

TREVISO I furbetti devono stare attenti. Aver dato un numero di telefono errato, per non dire falso, pensando di evitare i controlli dell'Usl sul rispetto della quarantena in caso di positività, alla lunga si potrebbe rivelare una pessima idea. Il prefetto Maria Rosaria Laganà è infatti categorica: «Vanno denunciati».

Prefetto, l'Usl dice che molte persone in quarantena fiduciaria hanno dato numeri di telefono falsi per sfuggire ai controlli.

«Queste persone, se individuate, vanno denunciate. Poi, ci può stare che un numero di telefono sia stato scritto male, che sia un errore. Per carità. Ma è se stato dato falso intenzionalmente, allora scatta la denuncia».

Il comune di Ponzano intende mandare i vigili a suonare il campanello di casa delle persone in isolamento fiduciario per verificare che siano effettivamente in casa.

«Al netto dei problemi di privacy, ritengo che sia una misura di difficile applicazione. Non ho idea di quanti positivi ci siano a Ponzano, ma se si vuole applicare questo sistema, bisogna farlo per tutti e tutti i giorni. E non sarebbe semplice».

Si rischierebbero altri problemi?

«Più che altro si potrebbero creare situazioni difficilmente gestibili. Se uno non sente il citofono perché al telefono o sotto la doccia? Come lo verifichi? Ci sono troppe variabili. Cominciamo col dare i numeri di telefono giusti. E poi, come in tutte le cose, serve il buon senso».

Nella notte dell'Epifania qualche Panevin isolato c'è stato.

«Devo ancora vedere i dati, ma da un primo giro di contatti è andato tutto bene. Non risultano sanzioni per assembramento. Magari è stato fatto qualche falò isolato, nel giardino di casa. In quel caso è da verificare se sono stati rispettati i limiti delle ordinanze anti inquinamento, ma niente di più».

Oderzo ha ritirato l'ordinanza che consentiva i Panevin familiari, Codognè invece no.

«Ho sentito quello che hanno detto i sindaci. Il primo cittadino di Codognè ha ribadito che non si è trattato di altro se non autorizzare i piccoli falò, che di fatto erano già autorizzati. Comunque, questa vicenda ha avuto il merito di far parlare del problema, ricordando a tutti che i Panevin sarebbe stato meglio non farli».

Nella Marca è stata raggiunta la soglia delle mille vittime da Covid e i contagi restano alti. Sarebbe meglio restare in zona rossa o arancione ancora per qualche tempo?

«Adesso dovrebbero arrivare i dati delle feste, con tutte le limitazioni previste: vediamo com'è andata. Personalmente ho visto poca gente in giro. Ma siamo un periodo delicato. I contagi devono iniziare calare e se serve restare in zona rossa forse è meglio fare un ulteriore sforzo».

Intanto le scuole non riaprono.

«Se ne riparla a fine mese. Dispiace tenere le scuole chiuse, ma anche questa rientra in quelle misure necessarie. Poi guardiamo cosa avverrà in futuro, l'inizio della campagna dei vaccini è un'ottima notizia».

Ha sentito dell'immagine del governatore Zaia bruciata in un falò?

«Sì, inutile dire che sono gesti da stigmatizzare e molto spiacevoli. Adesso verificheranno i carabinieri cos'è successo. Purtroppo chi fa delle scelte, inevitabilmente, scontenta qualcuno. La critica ci sta, ovviamente. Ed è giusto che ci sia anche chi non condivide. Ma la dialettica dovrebbe sempre rimanere entro dei limiti. Certi atti sono da condannare».

